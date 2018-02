Verfolgungsjagd in Wien: Mit 131 km/h ohne Licht durch 30er-Zone

Wilde Verfolgungsjagd in Wien: Die Polizei hat am Sonntag nach 22 Uhr auf der Südostangente (A23) die Verfolgung eines Wagens aufgenommen, der zu schnell unterwegs war. Auf Anhaltezeichen der Beamten reagierte der Fahrer nicht, vielmehr stieg er aufs Gas und raste davon. Mit bis zu 191 km/h fuhr er dann über die Tangente, wo eine 80-km/h-Beschränkung gilt, bevor er auf die Donauuferautobahn abbog und bei Kaisermühlen die Autobahn verließ, berichtet die Polizei am Dienstag.

Hier wurde seine Fahrweise dann noch gefährlicher: Am Kaisermühlendamm schaltete er das Licht aus, und raste mit 131 km/h durch die 30er-Zone, ignorierte Schutzwege und schlängelte zwischen anderen fahrenden Autos durch. Im Bereich der Schödlberggasse rammten die Beamten schließlich den Wagen des 27-Jährigen und zwangen ihn so zum Stehenbleiben. Bei der anschließenden Festnahme verhielt sich der Beschuldigte äußerst aggressiv, verwendete laut Polizei "das Götz-Zitat, bezogen auf die österreichische Polizei und bekundete in noch derberer Form sein geringes Interesse an den österreichischen Gesetzen".



Wie sich herausstellte, war die hintere Kennzeichentafel seines Autos gestohlen. Auch besitzt der Mann keinen gültigen Führerschein. Und er gab an, wenige Stunden vor der Fahrt einen Joint geraucht zu haben. Eine Untersuchung auf Suchtmittel und Alkohol durch den polizeilichen Amtsarzt verweigerte der Mann. Er wurde wegen etlicher vergehen angezeigt.

Bild aus der Videoaufzeichnung der Polizei – LPD Wien

(red)