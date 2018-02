Täter nach "Home Invasion" bei 91-Jähriger in Wien-Döbling gefasst

Ein 35-Jähriger, der am 18. Februar eine 91-Jährige in ihrer Wohnung in der Heiligenstädter Straße brutal überfallen hatte, ist Montagfrüh in Wien-Landstraße gefasst worden. Der Täter hatte sich als Essenslieferant ausgegeben und die Frau gestoßen, die beim Sturz einen Oberschenkelhalsbruch erlitt. Danach durchwühlte er ihre Wohnung und flüchtete ohne Beute.

Der Österreicher sei bereits polizeilich auffällig gewesen, berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Dienstag. Hinweise auf den Mann sowie die Auswertung von Videoüberwachungen hätten zur Ausforschung und Festnahme des mutmaßlichen Täters in dessen Wohnung in der Lechnerstraße geführt. Beamte des Landeskriminalamts, Außenstelle West, die auch bisher für die Ermittlungen in dem Fall zuständig waren, überprüfen nun, ob dem 35-Jährigen noch weitere Straftaten zuzuordnen sind.

(APA)