Cafe Drechsler schließt Ende März

Drechsler-Chef Manfred Stallmajer wirft das Handtuch. "Nach elf Jahren ist es genug, ich will mich auf das Hotel konzentrieren", wird Stallmajer im "Kurier" zitiert. Er habe sein ursprüngliches Konzept mit einer Öffnung des Kaffeehauses an der Wiener Linken Wienzeile von 24 Stunden an sechs Tagen der Woche nicht durchsetzen können. Dennoch bekommt die Bürokratie nicht den "Schwarzen Peter" zugespielt. Probleme mit dem Arbeitsinspektorat, dem Marktamt oder dem Finanzamt hatte er aber nie. Aber das, was sich gewünscht hätte, durfte er nicht umsetzen, sagte der Gastronom.

Der 20-Prozent-Anteil-Eigentümer Stallmajer, der als Direktor auch das Hotel The Guesthouse Vienna führt, wird das Kaffeehaus am 25. März zum letzten Mal offenhalten. Das Mietobjekt wird vertragsgemäß inklusive der Marke Cafe Drechsler an den Vermieter zurückgegeben. Über mögliche Interessenten ist bislang nichts bekannt.

