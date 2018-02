Wie eine Cannabiszucht wegen frei laufender Hunde aufflog

Wer in seiner Wohnung Cannabispflanzen aufzieht, sollte seinen Hund an der Leine oder zumindest einen Ausweis bei sich haben. Diese Erkenntnis musste am Dienstag ein 32-Jähriger in Wien-Floridsdorf machen. Er ließ seinen Hund im Bereich des Bahnhofplatzes in Stammersdorf frei laufen. Passanten fühlten sich durch das Tier belästigt. Die Polizei wurde verständigt und kam gegen 9.30 Uhr.

Beamte der Inspektion Kummergasse stoppten den Hundebesitzer in der Jedlersdorfer Straße. Er hatte keinen Ausweis bei sich, deshalb begleiteten ihn die Uniformierten nach Hause. Dort roch es intensiv nach Cannabis, angesichts von 41 Hanfpflanzen und 40 Gramm Cannabiskraut in dem Appartement kein Wunder. Außerdem kassierten die Beamten ein unregistriertes Gewehr sowie eine Machete ein. Der 32-Jährige wurde angezeigt.

(APA)