Votivkino feiert Frauentag mit Filmen von und über starke Frauen

Erfolgreiche Filme von und über starke Frauen stehen am Frauentag (8. März) im Votivkino und Kino de France auf dem Programm.

Im Votivkino laufen „Whale Rider“ (2002) um 16 Uhr, „Die Verlegerin“ (2018) um 18.15 Uhr und der Kultfilm „Thelma und Louise“ (1991) um 20 Uhr.

Im de France werden „Maikäfer, flieg“ (2016) um 16 Uhr, „Küchengespräche mit Rebellinnen“ (1984) um 18.15 Uhr und „Maudie“ (2016) gespielt.

Am Tag darauf findet im Übrigen die Nacht der Programmkinos bei gratis Eintritt statt. Als Vorfilme sind Kurzfilme von aktuellen und ehemaligen Kinomitarbeitern zu sehen. Zu den Hauptfilmen gehören im Votivkino unter anderem "Die Scht'is in Paris" (als Preview), "Die verrückte Welt der Ute Bock", "Francis Ha" und "Die Migrantigen" sowie im de France "Loving Vincent", "The Party" und "Kedi".

Die Kartenausgabe erfolgt für die Hälfte des Kontingents ab 14 Uhr im Votivkino (auch für Vorstellungen im de France), der Rest der Karten wird 45 Minuten vor Beginn der jeweiligen Vorstellung in den jeweiligen Kinos verteilt. Pro Person werden maximal zwei Tickets vergeben, Reservierungen sind nicht möglich.

Am Freitag gibt es tagsüber (ab 13. 30 Uhr) im Übrigen auch einen Kinoflohmarkt mit (teils unterschriebenen) Plakaten, DVDs, Blu-Rays etc.

Details zum Programm und zu den Filmen: www.votivkino.at