Rauchen in Lokalen: Die Rückkehr der Privat-Sheriffs

Peter Tappler hat eine Mission. „Da, schauen Sie, da ist die Tür immer offen, was soll das für ein Nichtraucherbereich sein“, sagt er, zeigt durch die Eingangstüre der Shisha-Bar in der Märzstraße im 15. Bezirk, in der es de facto keine Trennung von Raucher- und Nichtraucherbereich gibt. Nächstes Lokal, ein türkisches Restaurant, da funktioniere das halbwegs (wiewohl man den Rauch auch in der Nichtraucherzone riecht) – wie auch eine Stück weiter. Klassisches Wiener Kaffeehaus, die Glastüre zwischen den Zonen steht offen, und setzt man sich an einen der Tische in der Nichtraucherzone nahe der Trennwand, wird man Gestank von Asche und Rauch an Gewand und Haaren noch eine Weile später wahrnehmen.

