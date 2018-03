Elf Brandstiftungen in vier Wiener Bezirken

Nach einer Brandstiftungsserie in Wien in der Nacht auf Montag hat die Polizei an den Tatorten viele Spuren entdeckt. Was davon für die Aufklärung wichtig ist, war am Dienstag aber noch unklar. Elf Brände waren in vier Wiener Bezirken gelegt worden, dabei wurden sechs Personen durch den Rauch verletzt.

"Wir werten die Spuren gerade auf", sagte Polizeisprecher Harald Sörös. Zeugen haben bisher kaum brauchbare Hinweise geliefert. Ein Zeuge sah vom Tatort zwei Personen weggehen. Dabei war Sörös zufolge aber unklar, ob es sich dabei überhaupt um die Täter handeln könnte. Bei den elf Feuern wurde jeweils leicht brennbares Material wie Zeitungspapier in Kellern und Stiegenhäusern angezündet. Die Berufsfeuerwehr konnte die Flammen jeweils löschen, bevor Flammen auf andere Objekte übergreifen konnten.

In der Nacht auf Dienstag brannte es dreimal in Wien. Bei den Feuern, bei denen es keine Verletzten gab, führte die Polizei in zwei Fällen Eigenverschulden als Ursache an. Im dritten Fall wurden Matratzen in einem Lagerraum eines Wohnhauses angezündet. Einen Zusammenhang mit der Serie vermuteten die Ermittler aufgrund der völlig anderen Vorgangsweise nicht.

(APA)