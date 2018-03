Braucht Wien Ordensspitäler?

Wien. Nicht weniger als 20 Prozent aller stationären Patienten in Wien wurden 2017 in einem der sieben Ordensspitäler behandelt. Das sind 131.000 Menschen, die 516.740 Tage im Krankenhaus verbrachten. Mehr als 60.000 Operationen wurden durchgeführt, 32.000 Patienten tagesklinisch und weitere 300.000 in den Ambulanzen behandelt. Tendenz steigend.

