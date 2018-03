Messerattacken in Wien: Blutspur des Täters gefunden

Noch ist unklar, ob die beiden Messerattacken, die in großer zeitlicher und örtlicher Nähe gestern Abend in Wien-Leopoldstadt stattgefunden haben, etwas miteinander zu tun haben. Zum Angriff auf eine dreiköpfige Familie bei der U-Bahnstation Nestroyplatz werden derzeit bis zu sechs Zeugen befragt, hieß es am Vormittag. Der nach der zweiten Tat am Praterstern - hier wurde ein 20-jähriger Tschetschene niedergestochen - festgenommene Verdächtige wird ebenso noch befragt.

Die Tatsache, dass der 23-jährige Afghane eine Handverletzung hat, könnte ihn nun doch mit dem Verbrechen in der Praterstraße in Verbindung bringen. Denn: Unweit des ersten Tatorts beim Nestroyplatz wurde eine Blutspur entdeckt. "Wir gehen davon aus, dass sie von einer Handverletzung des Täters stammt", sagt Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes war gegen Mittag noch an Ort und Stelle, mit Polizeidiensthunden wurde die Spur verfolgt. Diese führte zum Treppelweg am Donaukanal.

Große Hoffnungen setzt die Exekutive auch in die Einvernahme der drei Opfer – die aber derzeit nicht befragt werden können. Besonders kritisch ist der Zustand des 67 Jahre alten Familienvaters, der unmittelbar nach der Tat von einem Polizisten reanimiert werden konnte. Die Ärzte kämpfen derzeit um sein Überleben, hieß es seitens der Polizei am Donnerstagvormittag gegenüber der "Presse". In manchen Medien kolportierte Schreie des Täters, die auf einen allenfalls islamistischen Hintergrund schließe lassen, konnten bisher von der Polizei nicht verifiziert werden.

Zwei Attacken, eine Festnahme

Gegen 19:45 Uhr hatte ein Mann in der Praterstraße auf Höhe der U-Bahnstation Nestroyplatz vor einem japanischen Restaurant eine Familie attackiert, scheinbar willkürlich soll er auf die 56-jährige Frau, den 67-jährigen Mann und die 17 Jahre alte Tochter der beiden mit einem Klappmesser eingestochen haben. Alle drei wurden schwer verletzt. Der Vater, ein Mediziner, musste reanimiert werden.

Etwa eine halbe Stunde später wurde dann am wenige Hundert Meter entfernten Praterstern ein 20-jähriger Tschetschene niedergestochen, hier wurde der mutmaßliche Täter wenig später gefasst. Ob der 23-jährige Afghane auch für die Tat in der Praterstraße verantwortlich ist, ist noch unklar. Er sollte im Laufe des Tages einvernommen werden, um herauszufinden, "ob er für beide Taten verantwortlich ist oder es sich um zwei voneinander unabhängige Tatorte handelt", sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer zur Austria Presseagentur. Hinweise erwartet sich die Polizei auch durch die Auswertung von Videoüberwachungsanlagen. Außerdem werden noch zwei Zeugen vom Nestroyplatz einvernommen.

