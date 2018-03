Spital Nord: Das nächste Millionenloch öffnet sich

Für den Architekten des aus dem Ruder gelaufenen Milliardenprojektes Spital Nord, Albert Wimmer, wird es unangenehm. Im Zusammenhang mit dem Thema Schadenersatz erklärt Herwig Wetzlinger, Manager des KAV (Krankenanstaltenverbund), der „Presse“: Man sei rechtlich dazu verpflichtet.



Wen diese Schadenersatzforderungen treffen, die in die Millionen gehen dürften, daran lässt Wetzlinger keinen Zweifel: Der Großteil der Planungsleistungen sei nicht vertragskonform gewesen. Die Probleme seien also nicht bei den ausführenden Firmen gelegen. Auf Nachfrage, ob das den Architekten des Spitals trifft, also Wimmer, antwortet Wetzlinger wörtlich: „Es betrifft klassische Planungsleistungen. Auch Wimmer und andere.“ Dieser weist im Gegenzug alle Vorwürfe zurück. Er spricht von einer „höchst professionellen Planung“ in seinem Bereich, er habe jahrzehntelange Erfahrung bei Großprojekten: „Ich arbeite gewissenhaft. Man kann sich von der Qualität vor Ort überzeugen.“

