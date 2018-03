Wo darf man eigentlich noch rauchen?

Rathaus: Generell gilt ein Rauchverbot in Räumen öffentlicher Orte, das gilt natürlich auch für Amtsgebäude der Stadt Wien. Allerdings gibt es zwei Ausnahmen. Eine davon findet man im Wiener Rathaus. Gegenüber des Gemeinderats- und Landtagssitzungssaal gibt es einen Glaskobel für Raucher, der zwischen Sitzungen gerne genutzt wird. Ansonsten herrscht im Rathaus striktes Rauchverbot. Eine zweite Rauchermöglichkeit in einem städtischen Amtsgebäude befindet sich im Amtshaus in der Muthgasse in Döbling. Dort wurde 2015 ein Raucherraum errichtet, der allerdings dem Vernehmen nach wenig genutzt wird.

