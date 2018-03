X-Wagen: Die U-Bahn ohne Fahrer

Wien. Die besten Plätze werden künftig ganz vorn sein, mit Blick in Fahrtrichtung. Denn die neuen Wiener U-Bahn-Züge, die sogenannten X-Wagen, sind vorn verglast: Somit können Fahrgäste (auf den vorderen Plätzen) durchs gläserne Cockpit auf die Strecke blicken.

Ein U-Bahn-Fahrer ist ihnen dabei mitunter nicht mehr im Blickfeld: Denn auf der künftigen U-Bahn-Linie U5 werden die X-Wagen ab 2024 vollautomatisch, also ohne Fahrer, unterwegs sein: Die wohl größte Änderung im Vergleich zu den bisherigen U-Bahn-Garnituren, den Silberpfeilen und den V-Wagen.

Die Wiener werden nicht bis 2024 auf die neue U-Bahn-Generation warten müssen: Vermutlich schon ab Mitte 2020 wird der erste X-Wagen, wie die Vorgänger von Siemens, im Netz der U1, U2, U3 und U4 unterwegs sein – dann freilich noch wie gewohnt mit U-Bahn-Fahrer. Fahrerlos wird der X-Wagen nur auf der Linie U5 verkehren.

Neue Wiener U-Bahnen: Der "X-Wagen" kommt nach den Silberpfeilen

Von außen erinnert der neue X-Wagen stark an sein Vorgängermodell, den V-Wagen – innen allerdings ändert sich manches, auch wenn man den Farben rot (Sitze) und gelb (Haltestangen) treu bleibt: Die Türbereiche werden offener – die Trennwände zu den Sitzplätzen fallen weg –, was ein schnelleres Ein- und Aussteigen ermöglichen soll. Die Sitzplätze sind anders angeordnet und erinnern mit den Längs- und Klappsitzen eher an eine Straßenbahn.

Für Rollstuhlfahrer wird es künftig sechs (statt bisher vier) Plätze geben. Zwischendurch entdeckt man immer wieder blaue Sitze: Diese sind Menschen mit Beeinträchtigungen vorbehalten, die blaue Polsterung, übrigens eine international übliche Norm, soll das deutlicher machen als die bisherigen Piktogramm-Pickerl.

928 Fahrgäste fasst jeder dieser 111 Meter langen X-Wagen (bisher 882), bis 2030 wird Siemens 34 Garnituren an die Stadt Wien liefern. (mpm)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.03.2018)