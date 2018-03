Die U-Bahn unter der U-Bahn: So tief entstehen neue Stationen

Der Begriff U-Bahn kann in die Irre führen. Immerhin gibt es keine einzige Linie in Wien, die komplett unter der Erde fährt – zumindest einige mehr oder weniger lange Teilstücke werden in Hochlage geführt. Beim laufenden Ausbau von U2 und U5 bleibt die Strecke aber ausschließlich unter der Erde. Und das teilweise so tief wie noch nie in Wien. Mit 35 Metern wird die neue U2-Station Neubaugasse sogar die tiefste im gesamten Netz. Und auch die übrigen Stationen der U2-Südverlängerung werden recht tief liegen.

