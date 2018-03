Die nächste SPÖ-Kampfabstimmung – im linken Flügel

Es ist die zweite Kampfabstimmung innerhalb von Wochen in der Wiener SPÖ: Nach dem Landesparteitag Ende Jänner zur Klärung der Nachfolge von Bürgermeister Michael Häupl ist nun eine Hochburg des linken Flügels an der Reihe. Im neunten Bezirk, dem innerstädtisch-urbanen und grün-affinen Alsergrund, werden heute Abend die Weichen für die Zukunft gestellt.

Konkret stimmen etwa 130 Delegierte darüber ab, wer SPÖ-Bezirksvorsteherin Martina Malyar an der Spitze des Bezirks nachfolgt. Und hier gibt es eine besondere Brisanz.

Ein Kandidat ist Malyars Stellvertreter Thomas Liebich. Er wurde seit Jahren auf die Nachfolge vorbereitet, ist in SPÖ-Kreisen zu hören. Überraschend ist auch Saya Ahmad in den Ring gestiegen. Ahmad war bis vor Kurzem Pressesprecherin von Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger und ist Vize-SPÖ-Klubchefin im Bezirk.

Verwunderung über Kampfabstimmung

Der Antritt von Ahmad wird von manchem in der SPÖ mit Verwunderung gesehen – gilt es doch SPÖ-intern als fix, dass ihr Mann, Gemeinderat Marcus Gremel, in der nächsten Zeit SPÖ-Parteichef des Alsergrund wird; weshalb in manchen SPÖ-Kreisen irritiert gefragt wird: „Familienbetrieb?“

Anfragen der „Presse“ bei der SPÖ-Bezirkspartei bezüglich einer Stellungnahme der Kandidaten bzw. Statements zur Abstimmung wurden bis jetzt nicht beantwortet. Nur Malyar erklärt der „Presse“: „Wir waren der erste Bezirk, in dem es Mehrfachkandidaturen gab. Wir haben 20 Jahre Erfahrung damit.“ Ahmads Antritt sei auch für sie überraschend gewesen, meint Malyar. Zu Liebich, der seit fünf Jahren ihr Stellvertreter ist, erklärt sie: „Er hat sich zumindest eingearbeitet.“

(Die Presse)