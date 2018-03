Zweiter DC-Tower soll ab dem nächsten Jahr gebaut werden

Manche hätten ja schon nicht mehr daran geglaubt. Nachdem 2013 der (erste) DC Tower fertiggestellt wurde, und in Kürze der wesentlich kleinere dritte DC Tower starten soll, gibt es jetzt auch einen Baubeginn für den Zwillingsturm des erstens: den DC Tower 2. Laut orf.at soll Mitte 2019 mit dem Bau des Hochhauses in der Donaustadt begonnen werden. 175 Meter hoch soll der zweite Turm werden, der Geschäfte, Büros und Wohnungen beherbergen soll. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant.

Die deutsche Commerz Real, der das Grunudstück gehört, hat nun gemeinsam mit der Wiener S+B Gruppe einen Generalübernahmevertrag für den zweiten Turm abgeschlossen. S+B ist also für den Bau sowie die Vermarktung und Vermietung des zweiten, als auch des dritten, wesentlich kleineren Turms zuständig.

Der Zwillingsturm wird mit einer Höhe von 175 Metern und 53 Stockwerken das dritthöchste Gebäude Österreichs sein. Auf den 52.000 Quadratmetern sollen in den unteren Stockwerken Büros, Geschäfte und Lokale Platz haben. In den oberen Etagen werden an die 470 Mietwohnungen untergebracht werden.

>> Bericht auf wien.orf.at

(red.)