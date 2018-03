Getöteter Bundesheer-Soldat: „Mordverdacht erhärtet“

Wien. Am 9. Oktober tötete der Bundesheer-Wachsoldat Ali Ü. (22) seinen Kameraden Ismail M. (20). Tatort: ein Wachcontainer des Bundesheers vor dem Amt für Rüstung und Wehrtechnik in Wien-Leopoldstadt. Tatwaffe: das Sturmgewehr 77. Ü. erklärte anfangs, er könne sich nicht erinnern, dann sprach er von einem Unfall. Das Oberlandesgericht Wien sieht hingegen „den Tatverdacht des Mordes“ als „erhärtet“ an.

