Mann kracht in Wien mit Pkw gegen Hausmauer

Ein 21-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Wien-Donaustadt schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Fahrzeug erst gegen einen Ampelmasten und dann gegen eine Hausmauer gekracht. Er wurde von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Wrack befreit. Die Rettung brachte ihn mit Kopf- und Verdacht auf innere Verletzungen ins Krankenhaus.

Der Unfall passierte kurz nach 20.00 Uhr in der Bettelheimstraße. Warum der Mann mit dem Auto von der Straße abkam, war am Dienstag noch unklar. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, auch die Hausmauer wurde erheblich beschädigt, berichtete die Berufsfeuerwehr in einer Aussendung.

(APA)