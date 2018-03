Mehr Rechte für Opposition? Eklat nach Nein der SPÖ

Wien. FPÖ und ÖVP sind mit dem Wunsch nach einem Ausbau der Minderheitenrechte bei städtischen Untersuchungskommissionen in Wien – zumindest vorerst – abgeblitzt. Entsprechende Parteiengespräche hätten kein Ergebnis gebracht, teilten die beiden Fraktionen am Mittwoch mit. Die Vertreter beider Parteien haben die Verhandlungen verlassen.

Beschlossen wird jedoch, wie von SPÖ und Grünen vor einigen Tagen bereits angekündigt, eine Vergrößerung dieses Gremiums. Das hat zur Folge, dass die Neos künftig mit dabei sein dürfen. Die Forderungen der Freiheitlichen und der Volkspartei gingen jedoch deutlich weiter. Sie urgierten unter anderem eine an den Nationalrat angelehnte Regelung.

Damit soll beispielsweise nicht mehr die Mehrheit beschließen können, wer überhaupt als Auskunftsperson vor den U-Ausschuss vorgeladen wird. Auch die Beschaffung von Beweismitteln hätten künftig dann auch von der Opposition in die Wege geleitet werden können.

„Die parteienübergreifende Vereinbarung zur Abänderung der Untersuchungsausschüsse und -kommissionen wurde heute von der rot-grünen Stadtregierung beinhart verhindert. Die SPÖ hat ihr Versprechen gebrochen, einer Reform und somit Verbesserung zuzustimmen“, zeigte sich FPÖ-Klubobmann Toni Mahdalik erbost. Die „massive Stärkung“ der Minderheitenrechte sei abgelehnt worden.

Auch Wiens ÖVP-Klubchef Manfred Juraczka beklagte: „Es gibt ein Gesamtpaket oder es gibt gar kein Paket. Das haben Opposition und Stadtregierung immer vereinbart. Das rot-grüne Vorgehen ist daher eine Mogelpackung.“

„Eigene Spielregeln zurechtgezimmert“

Die SPÖ wolle sich eine U-Kommission nach „eigenen Spielregeln zurechtzimmern“. Ohne klare Minderheitenrechte in der Untersuchungskommission, zeigten sich beide gewiss, sei etwa eine echte Aufklärung der Causa Krankenhaus Nord nicht möglich.

Eine U-Kommission hat Rot-Grün am Dienstag im Alleingang überraschend initiiert. Wohl fix ist, dass an dieser 18 statt wie bisher 15 Mandatare teilnehmen dürfen. Diese Änderung haben die Regierungsparteien angekündigt. Somit sind auch die Neos in der KH-Nord-Kommission mit dabei. Nach derzeit noch geltender Regelung wäre ihnen dies verwehrt geblieben. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.03.2018)