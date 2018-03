Flüchtiger Häftling in Wien-Meidling festgenommen

Einen 32-Jährigen, der bereits am 17. Oktober des Vorjahres aus einem Polizeianhaltezentrum geflohen war, hat die Polizei am Dienstagabend bei einer Schwerpunktaktion gegen Schwarzfahrer in der U-Bahn-Station Bahnhof Meidling geschnappt. Ein epileptischer Anfall des Mannes nach seiner Festnahme erwies sich als vorgetäuscht, wie Rettungskräfte nach einer Untersuchung feststellten.

Als er die Kontrolleure der Wiener Linien und die Polizisten bemerkte, versuchte der Marokkaner wegzulaufen. Er wurde aber nach kurzer Zeit von den Beamten des Stadtpolizeikommandos Meidling gestoppt. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass gegen den 32-Jährigen eine Festnahmeanordnung des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA) besteht, nachdem er im Oktober 2017 geflüchtet war.

Der Mann ließ sich mehrmals auf den Boden fallen, als wäre er bewusstlos. Zur Unterstützung gerufene Rettungskräfte stellten jedoch keine Erkrankung fest, berichtete die Polizei am Freitag. Der Mann wurde in ein Polizeianhaltezentrum gebracht und befindet sich in Haft.

(APA)