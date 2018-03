Wiener Schnellbahn: Die komplizierte kleine Schwester der U-Bahn

Ein Rückgrat in Wiens öffentlichem Verkehr fällt weg, wenn am Freitag die S-Bahn-Stammstrecke zwischen Floridsdorf und Praterstern für beinahe fünf Tage nicht befahren wird. Autobusse sollen einspringen, die Wiener Linien anerkennen auf einigen Teilstücken die ÖBB-Fahrscheine, um die Lücke zu füllen.



Mit der Baustelle rückt die S-Bahn jedenfalls für ein paar Tage in den Vordergrund – was sie nicht gewohnt ist, gilt das von den ÖBB betriebene Netz doch als so etwas wie die kleine Schwester der U-Bahn. Die noch dazu etwas kompliziert sein kann.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp 0 mal geteilt

Meistgekauft