Erdkröten haben Vorrang: Wien bittet um Rücksichtnahme

Es wird wärmer, und für Erdkröten und Co bedeutet das: Die Wanderung zu ihren Laichgewässern beginnt. Meist sind sie in der Dämmerung unterwegs, und zwar über weite Strecken. Die können schon einmal über Straßen führen.

Die Wiener Umweltschutzabteilung ersucht deshalb um Rücksichtnahme auf Amphibien, vor allem im Bereich der mit grünumrandeten "Krötentafeln" gekennzeichneten Hauptwanderstrecken. Schon der Strömungsdruck eines raschen Autos kann für die Tiere tödlich sein, daher sollte man langsam fahren. Auch sogenannte Krötentunnel werden genutzt

Die Hauptwanderstrecken der Amphibien befinden sich im 2., 14., 17. und 21. Wiener Gemeindebezirk. In der Aspernallee im Prater, an der Senderstraße beim Bisamberg und an der Exelbergstraße beim Schottenhof befinden sich permanente Amphibienschutzanlagen, sogenannte Krötentunnel. Hier können auch andere kleine Tiere wie Igel die Straßen sicher überqueren. Zu den Hauptwanderzeiten sind die Tiere in Hundertschaften unterwegs und an den Krötentunneln besonders gut zu beobachten. Allerdings ist eine solche Wanderung stressig genug, man sollte also Abstand halten und auch Hunde fernhaltenl.

Alle der in Wien vorkommenden 17 Amphibienarten, darunter Kröten, Frösche, Molche und Feuersalamander, sind - vom Laich bis zum ausgewachsenen Tier - nach dem Wiener Naturschutzgesetz streng geschützt.

(red. )