Wiener Anwalt wegen versuchter Anstiftung zum Mord festgenommen

Ein Wiener Anwalt, gegen den am Landesgericht für Strafsachen ein Betrugsprozess anhängig ist, ist wegen versuchter Anstiftung zum Mord festgenommen worden. Sein Verteidiger Rudolf Mayer bestätigte der Austria Presseagentur am Freitag entsprechende Medienberichte: "Die Wega hat ihn am Mittwochabend in seiner Wohnung verhaftet", sagte Mayer.

Der Jurist steht im Verdacht, einem Bekannten den Auftrag erteilt zu haben, die für sein Verfahren zuständige Staatsanwältin sowie einen Belastungszeugen umzubringen. Der Anwalt muss sich seit vergangenem Oktober wegen schweren Betrugs vor einem Schöffensenat verantworten. Ihm wird vorgeworfen, mit gefälschten Testamenten auf das Erbe eines ehemaligen österreichischen Botschafters in Athen sowie ein Zinshaus in Hernals aus gewesen zu sein. Wären die Vorhaben geglückt, wären die rechtmäßigen Erben um mehr als 3,7 Millionen Euro gebracht worden. Der Anwalt hat die Anschuldigungen stets bestritten.

Dass er der Staatsanwältin und dem Zeugen nach dem Leben trachtete, wies sein Verteidiger zurück. "Er wird zu Unrecht belastet", betonte Mayer. Die Behauptungen gingen auf einen Automechaniker zurück, mit dem der Anwalt seit 20 Jahren bekannt sei. Mit diesem sei es zu einem Streit gekommen, worauf der Mann - offenbar um sich zu revanchieren - mit dem angeblichen Mordkomplott daher gekommen sei.

In Testamentsfälschungen verstrickt?

Der auf Verkehrs-, Zivil-, Verwaltungs- und Strafrecht spezialisierte Anwalt soll sich in zwei Fällen in den Jahren 2011 und 2013 in Testamentsfälschungen verstrickt haben. Er habe jeweils versucht, sich mit Blankounterschriften bzw. gefälschten Unterschriften zu bereichern.

Der Jurist bekannte sich in der seit vergangenem Oktober laufenden Verhandlung am Wiener Landesgericht nicht schuldig. "Ich hab' subjektiv nicht an Betrug gedacht. Ich wollt' nicht erbschleichen", erklärte der Jurist beim Verhandlungsauftakt.

Am 15. Februar wurde der Prozess nach etlichen Gerichtstagen zuletzt vertagt. Es sollte ein weiteres Gutachten eingeholt werden, ob der 2011 verstorbene Diplomat überhaupt noch in der Lage gewesen wäre, ein Testament zu unterfertigen. Das Betrugsverfahren soll im Juni fortgesetzt werden.

