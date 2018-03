Michael Lepuschitz wird Vize-Polizeipräsident in Wien

Michael Lepuschitz wird stellvertretender Polizeipräsident in Wien und damit Nachfolger von Karl Mahrer, der im Herbst für die ÖVP in den Nationalrat übersiedelte. Diese Information des "Kurier" bestätigte die Landespolizeidirektion am Freitag.

Lepuschitz werde mit 1. April mit dieser Funktion betraut, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst. Der Jurist, Stadthauptmann von Favoriten, gilt nach Angaben des "Kurier" als FPÖ-nahe. Der Wiener Polizeipräsident hat zwei Stellvertreter. Weiterer Vize von Gerhard Pürstl ist Franz Eigner, der sein Amt im Mai 2017 antrat.

>> Bericht des "Kurier"

(APA)