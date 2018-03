Althan-Quartier: Wiens nächste Hochhausdebatte

Wien. 126 Meter. Das ist eine ziemliche Höhe. In Wien gibt es für eine Großstadt nur wenige Bauwerke, die annähernd so hoch gebaut wurden. Der Turm der Müllverbrennungsanlage Spittelau wäre ein Beispiel – und noch dazu ein passendes: Weil man sich in Sachen Höhenentwicklung an ebendiesem Spittelauer Turm orientiert, könnten auf dem sogenannten Althan-Quartier über dem Franz-Josefs-Bahnhof (FBJ) im neunten Bezirk sogar gleich zwei Hochhäuser mit dieser Maximalhöhe entstehen. So wäre es zumindest laut städtebaulichem Leitbild, das am Standort zwei am Spittelauer Turm orientierte „Höhenfenster“ vorsieht, möglich.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.03.2018)