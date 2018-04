WTV: „Angebot steht“

Wien. Der Wiener Tierschutzverein (WTV) sitzt auf einem mit Altlasten verseuchten Grund und ist in einem desolaten Zustand („Die Presse“ berichtete). Nun könnte Bewegung in die Suche nach einem Ausweichquartier kommen: „Wir haben vor Jahren einen schönen und passenden Grund nahe Schwechat kostenlos angeboten. Das wurde abgelehnt. Aber das Angebot steht nach wie vor“, heißt es aus dem Büro der zuständigen Stadträtin, Ulli Sima (SPÖ). Die Stadt, auf deren Grund in Vösendorf das aktuelle WTV-Tierheim steht, würde den alten, kontaminierten Grund im Tausch zurücknehmen. Für ein neues Quartier will sich auch Rüdiger Maresch, bei den Wiener Grünen für Tierschutz zuständig, einsetzen: „Es braucht dringend neuerliche Verhandlungen zwischen Stadt und WTV.“

Beim WTV heißt es, dass das damalige Angebot noch stehe, sei neu: Vor Jahren seien die Verhandlungen darüber gescheitert. Beziehungsweise sei es zu richtigen Verhandlungen nicht gekommen, sagt WTV-Präsidentin Madeleine Petrovic. Die Stadt habe damals dieses Grundstück in der Vorarlberger Allee, ebenfalls südlich der Stadtgrenze, nur zu nicht erfüllbaren Bedingungen angeboten: „Es ist um einen Schenkungsvertrag mit strengen Auflagen, unter anderem weitgehenden Einfluss der Stadt mit drohender Rücknahme der Schenkung, gegangen.“

Sie hätte etwa eine rasche Übersiedlung garantieren müssen – das sei nicht machbar gewesen. Grundsätzlich passe die Lage. Sie, so Petrovic, sei auf jeden Fall offen für neue Verhandlungen – idealerweise über einen Verkauf an den Verein, denn mit Pacht und daraus folgenden Abhängigkeiten habe sie weniger gute Erfahrungen. (cim)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.04.2018)