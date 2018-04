15-Jähriger hatte 96 "Baggies" Marihuana bei sich

23 Polizisten haben am Mittwoch an der U-Bahn-Station Bahnhof Meidling die Wiener Linien bei einer Schwerpunktaktion unterstützt. Dabei wurde gegen 17:15 Uhr ein 15-Jähriger angehalten, der zwei Plastikflaschen bei sich hatte, in denen insgesamt 96 Säckchen Marihuana versteckt waren. Er gab an, die Drogen zuvor in einem Gebüsch in der Thaliastraße gefunden zu haben. Er wurde nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt, berichtet die Polizei am Donnerstag.

(APA)