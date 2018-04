"Steiermark-Frühling": Weinpatenschaft als Abschiedsgeschenk für Häupl

Grüne Mark ist wieder zu Gast am Wiener Rathausplatz. Letztmalig eröffnete Michael Häupl als Bürgermeister den "Steiermark-Frühling", aber: "Zum Trinken werd' ich ja schon auch in Zukunft noch was kriegen."