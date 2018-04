Explosion in Wiener Wohnung: Ein Todesopfer und drei Leichtverletzte

Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Wien-Meidling ist in der Nacht auf Freitag eine Person ums Leben gekommen. Drei Bewohner wurden zudem leicht verletzt, berichtet die Feuerwehr. Identität und Geschlecht der Betroffenen waren vorerst unklar.

Die getötete Person dürfte Suizid verübt haben. Er legte einen Brand in der Wohnung, woraufhin einem Polizeisprecher zufolge "irgendetwas" explodierte. Die Familie habe darum gebeten, keine Details über das Todesopfer zu veröffentlichen.

Mehrere Wohnungen des betroffenen Hauses in der Laskegasse sind vorerst unbewohnbar. Die Feuerwehr musste eine beschädigte Mauer stabilisieren. Der Einsatz dauerte von 0.45 Uhr bis in die frühen Morgenstunden.

Einsatzkräfte auf einem Bild der Feuerwehr – MA 68 Lichtbildstelle

(Red.)