U4: Schadhafter Zug blockierte Frühverkehr

Dienstagfrüh ging an der U4 Kettenbrückengasse nichts mehr: In der Zeit von 8.45 Uhr bis 9.17 musste die Strecke zwischen Margaretengürtel und Pilgramgasse gesperrt werden, wie die Wiener Linien gegenüber der "Presse" bestätigten.



"Mittlerweile ist der Schaden wieder behoben", so eine Sprecherin der Wiener Linien. Allerdings hieß es auch noch um 10 Uhr auf der Seite der öffentlichen Verkehrsmittel: "Nach einer Fahrtbehinderung kommt es auf der Linie U4 zu unterschiedlichen Intervallen."

(Red. )