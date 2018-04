Wiens neue Begegnungszonen: Baustart in der Langen Gasse

Die Mariahilfer Straße ist zwar nicht die erste, aber die bekannteste. Insgesamt gibt es derzeit fünf Begegnungszonen (Mariahilfer Straße, Wehrgasse, Herrengasse, Schleifmühlbrücke, Reschgasse), in denen Tempo 20 gilt und alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind. Es sollen aber laufend mehr werden. Konkret wurde am Dienstag mit den Umbauarbeiten in der Lange Gasse begonnen.

Dort soll bis Mitte Juli zwischen Josefstädter Straße und Hugo-Bettauer-Platz eine Begegnungszone entstehen. Immerhin hat sich eine Mehrheit der Anrainer bei einer Umfrage dafür ausgesprochen. Die Fahrbahn wird auf das Niveau der Gehsteige angehoben, der Boden mit zwei unterschiedlichen Betonsteinen gepflastert, die Straße wird begrünt und bekommt neue Sitzgelegenheiten. 720.000 Euro kostet dies (576.000 Euro zahlt die Stadt, den Rest der Bezirk).

Otto-Bauer-Gasse in Mariahilf

In Loquaigrätzel in Mariahilf will man sich am Abend bei einer Grätzelkonferenz auf ein neues Leitbild einigen. Die Otto-Bauer-Gasse soll zwischen Mariahilfer Straße und Schmalzhofgasse ebenfalls zur Begegnungszone werden, in der Anrainerparkplätze, Lieferzonen, Sitzelemente und eine Begrünung Platz haben – letzteres auf Kosten einiger Parkplätze. Baustart ist für Anfang 2019 geplant.

Die Königseggasse soll zwischen Otto-Bauer-Gasse und Loquaiplatz hingegen zur Fußgängerzone werden, was vor allem die Gastronomiebetriebe (Steman, Café Jelinek) freuen wird. Der Umbau soll 2019/2020 begonnen werden. Und auch der Loquaiplatz soll neu gestaltet werden.

Visualisierung obere Otto-Bauer-Gasse – zwoPK

Reumannplatz als Kandidat

Aber nicht nur innerhalb des Gürtels hat man Begegnungszonen oder andere verkehrsberuhigende und fußgängerfreundliche Umgestaltungen für sich entdeckt. So wird etwa bei der Umgestaltung des Reumannplatzes in Favoriten eine Begegnungszone vom Bezirk angedacht. Fix ist die allerdings noch nicht, man prüfe derzeit mehrere Optionen, um den Platz freundlicher zu gestalten und zu einem neuen Bezirkszentrum zu machen, heißt es aus der Bezirksvorstehung. 2019 soll dort gebaut werden. Aktuell wird in der Favoritenstraße gebaut, die zu einer Alle mit breiten Gehsteigen, Radstreifen, Parkplätzen und Bäumen wird. Und auch die Keplergasse soll fußgängerfreundlicher werden.

(ks)