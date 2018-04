Wo das „Otto-Wagner-Grün“ fast weiß ist

Zweieinhalb Meter Otto-Wagner-Geländer: Das ist nicht gerade viel im Vergleich zu den vielen Geländerkilometern, die wir dem heuer in mehreren Ausstellungen gefeierten Wegbereiter der Wiener Architekturmoderne verdanken. Und doch, diese zweieinhalb Meter werden das einzige Stück Otto-Wagner-Geländer sein, das seiner äußeren Erscheinung nach ungefähr dem entspricht, wie sich Otto Wagner selbst seine Geländer vorgestellt hat und wie sie sich auch jahrzehntelang im Wiener Stadtbild präsentiert haben müssen: nämlich nahezu weiß gefärbt und nicht in jenem Grünton, der mittlerweile in den allgemeinen Sprachgebrauch als vermeintliches „Otto-Wagner-Grün“ eingegangen ist.