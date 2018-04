Rund ums Rad: Festival und Politik

Wien. Der Radverkehr soll gefördert und rasch mehr werden – was lange, zumindest in Wien, quasi als politisches Monopol der Grünen galt, das hat sich nun die ÖVP-FPÖ-Regierung auf die Fahnen geschrieben. Zumindest hieß es von Umweltministerin Elisabeth Köstinger im Zuge der Klimastrategie, der Bund wolle den Anteil des Radverkehrs in Österreich verdoppeln.

Bis nach Wien, also bis in die Wiener Landes- und Bezirkspolitik dürfte sich noch nicht ganz herumgesprochen haben, dass jetzt auch die ÖVP pro-Fahrrad ist, zumindest wenn es nach den Beobachtungen von Wiens Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) geht: Weil vor allem bei ÖVP-Vertretern der Bau neuer Radwege stets auf Widerstand stoße, hat Vassilakou nun einen Brief an die Umweltministerin geschrieben: In dem bekundet sie Unterstützung, lobt, schreibt weiters laut APA: „Umso wichtiger und erfreulicher sind Ihre Aussagen, da besonders in Wien der Bau neuer Radwege sehr oft auf große mediale Ablehnung und politischen Widerstand stößt“, so Vassilakou – die ein „reflexartiges Skandalisieren“ durch die ÖVP kritisiert.

Der Zeitpunkt des Schreibens ist nicht zufällig. Heute, Donnerstag, will Vassilakou ihr Radwegeausbauprogramm 2018 vorstellen. Das sorgt traditionell für Kritik – zumindest, wenn Flächen Radfahrern zugewiesen werden, auf denen zuvor Autos unterwegs waren.

Weniger kontrovers dürfte es dafür am Wochenende hinsichtlich des Radfahrens zugehen: Am Rathausplatz findet am Samstag und Sonntag zum mittlerweile 20. Mal das Argus-Bike-Festival statt. Mit dem größten Fahrrad-Event Österreichs wird die Frühjahrssaison nun offiziell eröffnet.

Mehr Kontrollen für Radfahrer

Vor allem mit dem Highlight, der Radparade, die am Sonntag zu Mittag vor dem Burgtheater startet. Das Festival, inklusive Messe mit 100 Ausstellern, mit Testmöglichkeit von E-Bikes und Lastenfahrrädern, Fahrrad-Kinderwelt oder Streetfood-Trucks, findet Samstag und Sonntag jeweils von neun bis 18 Uhr bei freiem Eintritt statt.

Aber Achtung, wer den Start der Fahrradsaison mit (mehr als einem) Spritzer oder Bier feiern will, sollte sein Rad schieben: In Wien kommt es aktuell, entsprechend der steigenden Zahlen an Fahrradfahrern, zu Schwerpunktkontrollen auf Alkoholisierung bei Radfahrern. Zur Erinnerung: Für Radfahrer gilt eine Alkoholobergrenze von 0,8 Promille, wird diese überschritten, drohen empfindliche Strafen (eventuell inklusive Führerscheinentzug). Und auch die Polizisten steigen, analog zum Trend der Bevölkerung, vermehrt aufs Rad: In Wien sind 101 Polizisten auf 51 Diensträdern unterwegs, deutlich mehr als voriges Jahr.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.04.2018)