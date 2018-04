Team Ludwig: Wer geht, wer kommt

Wien. In vier Wochen beginnt eine neue Ära. Der designierte Bürgermeister Michael Ludwig wird am 14. Mai intern seine Regierungsmannschaft vorstellen, mit dem der Neustart der SPÖ Wien vollzogen wird. Es ist jenes Team, mit der Ludwig in die entscheidende Wien-Wahl 2020 geht.



Die jüngste Wendung ergab sich am Mittwochabend. Es verdichteten sich bisherige Hinweise so sehr, dass es nur mehr als Frage der Zeit gilt, bis Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny seinen Rückzug aus der Politik bekannt gibt. Er soll ein attraktives Jobangebot im Ausland haben, das er fix annehmen möchte, ist in SPÖ-Kreisen zu hören - weshalb er sich aus der Politik zurückziehen wird. Dem Vernehmen nach handelt es sich dabei um die Leitung des Österreichischen Kulturforums in New York.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.04.2018)