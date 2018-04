4,6 Millionen Euro für Radwege

Wien. Lang war das Zentrum im Fokus. Während in zentraleren Bezirken Radweg um Radweg entstand, musste man an der Peripherie Wiens noch zwischen schnellen Autos fahren. Das soll sich ändern, ein Fokus im Radwege-Ausbauprogramm 2018 liegt auf der Anbindung des Stadtrands.

23 Projekte sind in Planung (oder schon in Bau), in die 4,6 Millionen Euro investiert werden sollen. Das größte Projekt ist in Favoriten: An der Favoritenstraße entsteht zwischen Reumannplatz und Stadtgrenze eine Fahrradstrecke. Auf rund drei Kilometern sollen beidseitig je drei Meter breite Ein-Richtungs-Radwege entstehen. Ab Ende 2018 sollen damit die Per-Albin-Hansson-Siedlung oder die Fachhochschule am Verteilerkreis besser angebunden sein. Gleichzeitig wird der bestehende Radweg in der Kennergasse bis zur Favoritenstraße verlängert.

Auch am Nordrand werden die Verbindungen besser: Die Arbeiten an der Fahrradstraße Kuchelauer Hafen werden heuer finalisiert. Völlig neu ist ein Abschnitt im 21. Bezirk. Zwischen Mayerweckstraße und Landesgrenze wird ein vier Meter breiter Geh- und Radweg errichtet. Auch in Kaisermühlen wird ein solcher neu gebaut.

In den inneren Bezirken geht es indes um Lückenschluss: In der Josefstadt können Radfahrer bald in der Florianigasse von Skodagasse bis Wickenburggasse in beide Richtungen fahren, also auch gegen die Einbahn. Errichtet wird eine 700-Meter-Verbindung. Auch der Lückenschluss zwischen Wickenburggasse und 2er-Linie ist geplant, wird aber erst im Zuge des U-Bahn-Baus beim Rathaus umgesetzt. Ebenfalls in Planung ist ein neuer, breiterer Radweg in der Argentinierstraße zwischen Karlsplatz und Wiedner Gürtel, der aber heuer wohl nicht mehr gebaut wird. Ausgebaut wird auch die Radtauglichkeit der Goldschlaggasse im 14. und 15. Bezirk. Hier wird ebenfalls teils das Radeln gegen die Einbahn erlaubt. Auch der Fahrradstreifen in der Gersthofer Straße wird verlängert. Ebenfalls im 18. Bezirk wird die Währinger Straße inklusive Radverkehrsanlage renoviert.

Zu den großen Projekten gehört auch die BegegnungszoneLange Gasse in der Josefstadt. Die neue Flanierstraße wird derzeit errichtet. Kleinere Verbesserungen oder Lückenschlüsse sind auch am Schwarzenbergplatz, an der Zufahrt zum Radweg über die Reichsbrücke oder in Bereich des Neubaugürtels, an der Grenze von Neubau und Ottakring, zwischen Kandlgasse, Gürtel-Mittelzone und Herbststraße geplant. (cim)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.04.2018)