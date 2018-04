Frisuren und Kosmetik in Wien: „Mit Haut und Haar“

„Sich herrichten“: Dieser zutiefst wienerische Ausdruck für „sich schön machen“ ist das Leitmotiv, das sich durch die neue Ausstellung „Mit Haut und Haar“ im Wien Museum zieht. Und die widmet sich, wie der Untertitel verrät, dem „Frisieren, Rasieren, Verschönern“. Und das, wenig überraschend für das Wien Museum, mit Fokus auf der Geschichte der Wiener und Wienerinnen und aus einer kulturhistorischen Perspektive: Dass wir unsere Haare, unsere Haut pflegen, zählt zu den ältesten Kulturtechniken überhaupt.



Politische Haare. Welche Methoden dabei im Laufe der Zeit angewendet wurden, wie sich die Pflege- und Gestaltungsarten verändert haben, wie gewisse Moden entstanden und wieder verschwunden sind, all dies will die Ausstellung nachzeichnen. Dabei wird Fragen nachgegangen wie: Seit wann tragen Frauen kurze Haare? Wann sind Haare politisch? Oder auch: Wie war die Bartmode in Wien?

Kuratorin Susanne Breuss hat dafür die Sammlung des Wien Museums durchforstet: Das Museum hat zwar nie gezielt Objekte zu den Themen „Frisuren“ oder „Körperpflege“ gesammelt, dennoch ist Breuss fündig geworden und hat rund 500 Exponate ausgewählt, mit denen sich die Geschichte der Haar- und Hautpflege in Wien nacherzählen lässt. Der überwiegende Teil der gezeigten Exponate, die von einem Frisiersalon von 1900 über Franz Grillparzers Rasiermesser bis zu Kaiserin Elisabeths Schönheitsrezepten reichen, stammt aus dem Wien Museum selbst. Zu sehen ist etwa auch ein Toilettentisch, den Oswald Haerdtl – der Architekt des Wien Museums – entworfen hat.

Zeitlich liegt der Fokus auf der Zeit vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Gegliedert ist die Ausstellung in vier Teile. Der erste, „Blicke auf den Körper“, nimmt den menschlichen Körper aus unterschiedlichen Perspektiven – von Hygiene über Religion bis Aberglauben – in den Blick, jeweils knapp und pointiert anhand eines einzelnen Exponats.

Im zweiten Teil namens „Arbeit am Körper“ steht die Körperwahrnehmung und Körpergestaltung im Vordergrund – eine Vielzahl an Spiegeln vom kleinen Taschen- bis zum Badezimmerspiegel soll den Besucher auch mit sich selbst konfrontieren. „Vorbildliche Körper“ heißt der dritte Teil, bei dem gezeigt wird, wie sehr sich Körpergestaltung im Laufe der Zeit an Normen und Vorbildern orientiert, sich aber auch daran reibt. Gezeigt werden nicht nur Medien als Vermittler dieser Schönheitsnormen (Ratgeber, Werbung etc.), sondern auch prominente Vorbilder wie Schauspielerinnen. Der vierte Teil ist den verschiedenen Formen der Haar- und Hautgestaltung gewidmet: Gezeigt werden historisch relevante Beispiele von der Perückenmode am Hofe über lange Männerhaare. Zu sehen sind auch Modedarstellungen, Gemälde und heute kaum mehr bekannte Accessoires wie Bartbinden oder Fingerspitzenformer.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.04.2018)