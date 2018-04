Kinder exerzierten in Tarnuniformen in Wiener Atib-Moschee

Die Stadt Wien prüft Vorgänge in einer Moschee des türkischen Vereins Atib ("Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği") im Bezirk Brigittenau. Im Internet waren Fotos aufgetaucht, die kleine Buben beim Exerzieren in Tarnuniform zeigen. Das Jugendamt sei angewiesen worden, die mutmaßlich "jugendgefährdenden Umtriebe" in der Einrichtung zu untersuchen, bestätigte das Büro von Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) einen Bericht des "Falter".

Nachstellung der Schlacht von Gallipoli

Die Bilder aus der Atib-Moschee wurden Mitte März auf der Facebook-Seite des Gebetshauses veröffentlicht. Mehrere Buben salutieren darauf vor der türkischen Flagge, auch Mädchen mit Kopftuch sind darauf zu sehen. Dabei soll es sich um eine Nachstellung der Schlacht von Gallipoli handeln, welche die Türken im Ersten Weltkrieg gewonnen hatten und nun von Nationalisten glorifiziert wird. "Çanakkale Märtyrer respektvoll in Erinnerung", lautet ein Foto-Kommentar auf Facebook.

Das Amt für Jugend und Familie prüft nun im Auftrag der Stadt Wien eine mögliche Kindeswohlgefährdung. Zudem fordert Czernohorszky das im Bundeskanzleramt angesiedelte Kultusamt dazu auf, der Sache ebenfalls nachzugehen. Die Bilder seien "extrem verstörend", hieß es aus dem Büro des Stadtrats.

Aus der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ) hieß es zur "Presse", dass man vom Verein Atib eine klare und unmissverständliche Stellungnahme erwarte. Es gebe jedenfalls einen großen Erklärungsbedarf. Es sei anzunehmen, "dass es um eine Veranstaltung zum Gedenken der Schlacht von Gallipoli 1918 geht, wie sie in der Türkei üblich sind. Dies in einer österreichischen Moscheeräumlichkeit abzuhalten, bringt eine Optik mit sich, die das Ansehen der Muslime in Österreich schwer schädigen kann". Es stehe im Raum, "dass die damalige Opferbereitschaft instrumentalisiert wurde, um das türkische Nationalgefühl und die Märtyrerbereitschaft anlässlich aktueller kriegerischer Konflikte zu stärken". Dass Kinder dazu herangezogen würden, wirke dabei besonders verfehlt.

Kultusamt soll prüfen

ÖVP-Kanzleramtsminister Gernot Blümel beauftragte nach dem Bericht das Kultusamt damit, die Vorkommnisse zu überprüfen. "Ich bin entsetzt", kommentierte er die im Internet aufgetauchten Bilder. Es sei bezeichnend, dass solche Fälle erneut in Wien auftreten. "Hier wurde viel zu lange weggeschaut", meinte der Kanzleramtsminister. Das Kultusamt werde sich nun mit einer "genauen Prüfung aller Fakten" befassen.

Atib ist ein Verein, der direkt dem Türkischen Amt für Religion und somit der Linie der türkischen Regierungspartei AKP von Premier Recep Tayyip Erdoğan untersteht.



