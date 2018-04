Islamgesetz: Verfahren gegen Atib eingeleitet

Wien. Fotos aus einer Atib-Moschee, auf denen Kinder in Tarnanzügen die Schlacht von Gallipoli aus dem Ersten Weltkrieg nachstellen – nicht nur die Optik ist schlecht. So schlecht, dass die Regierung eine Prüfung des Vereins auf Verstöße gegen das Islamgesetz initiiert hat. Auch eine Schließung der Moschee oder gar eine Auflösung von Atib steht im Raum. Aber reicht der Vorfall dafür aus? Und kann man Atib einfach so auflösen? Fragen und Antworten zum Thema.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.04.2018)