Wien. Am Donnerstag, zehn Uhr, soll es so weit sein. Dann werden Vizekanzler und Sportminister Heinz-Christian Strache (FPÖ) und Wiens (Noch-)Sportstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ) aufeinandertreffen, um einen möglichen Neubau des Ernst-Happel-Stadions zu besprechen. Eine große Rolle wird dabei der Denkmalschutz des Gebäudes spielen. Doch nicht nur der.



Der „Presse“ liegt exklusiv ein stadtinternes Papier vor, in dem vor dem Umbau des Happel-Stadions in ein reines Fußballstadion gewarnt wird. Der Atmosphäre wegen wäre ein reines Fußballstadion zwar wünschenswert, „nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten [. . .] ist jedoch davon abzuraten“, heißt es darin.



In dem fast 200 Seiten starken Papier wird die Ablehnung eines reinen Fußballstadions – das heißt, eine Leichtathletikanlage fällt weg, die Besucher sitzen ganz nah am Spielfeld – gleich mit mehreren Punkten begründet: der Auslastung, dem Wegfall von Einnahmen und dem Zustand des Stadions.