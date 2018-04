Wiener Grüne tüfteln an Listenerstellung: Vassilakou vor Abschied?

Die Wiener Grünen haben im Vorjahr nach internen Streitigkeiten und einem desaströsen Ergebnis bei der Nationalratswahl eine Neuaufstellung der Partei eingeläutet. Im Fokus steht dabei auch ein neuer Modus für die Bestimmung der Kandidatenliste bzw. des Führungsteams für die Wien-Wahl 2020.

Ob Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou - die intern wegen der Causa Heumarkt ordentlich unter Druck geraten war - noch einmal antritt, hat sie bisher offen gelassen. Parteiintern wird aber kaum damit gerechnet. Die größten Chancen für die Nachfolge werden Klubchef David Ellensohn eingeräumt. Auch Nachwuchshoffnung und Gemeinderat Peter Kraus sowie Landessprecher Joachim Kovacs werden immer wieder genannt. Wobei noch keine der drei Personen öffentlich verkündet hat, die Vassilakou-Nachfolge anzustreben. Kovacs meint dazu am Donnerstag gegenüber der Austria Presseagentur, er wolle sich an Spekulationen nicht beteiligen. Er sei "mit Leib und Seele" in seiner jetzigen Funktion als Landessprecher tätig.

Unter Dach und Fach gebracht werden soll die neue Form der Listenerstellung bereits bei der Landesversammlung am 9. Juni. Damit steht dann auch fest, wie der neue Spitzenkandidat oder die neue Spitzenkandidatin und die dahinterliegenden Positionen ermittelt werden. Das Votum selbst ist aber erst für Herbst bei einem weiteren Treffen des größten Gremiums der Wiener Grünen geplant.

(APA)