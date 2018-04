Notarzthubschrauber landet im Wiener Stadtpark

Im Wiener Stadtpark hat am Freitagvormittag die Landung eines Notarzthubschraubers für Aufsehen gesorgt. Ein 59-Jähriger erlitt vor dem Einkaufszentrum "The Mall" in Wien-Landstraße einen Herzstillstand, sagte Andreas Huber, Sprecher der Wiener Berufsrettung. Eine Begleiterin des Mannes und ein Polizist führten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Wiederbelebungsmaßnahmen durch.

Der 59-Jährige erlangte das Bewusstsein wieder und wurde im nahegelegenen Stadtpark, wo der Helikopter Christophorus 9 landen konnte, an den Notarzt übergeben. Auf der Stubenbrücke versammelten sich unterdessen Schaulustige, berichtete ein Augenzeuge. Die Polizei schirmte den Einsatzort ab.

(APA)