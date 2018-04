Kirschblüte, Wiens Liebe zu Japan

Wien. Unter einem blühenden Kirschbaum Platz nehmen, mit Freunden essen und trinken und den Frühling begehen: Eigentlich verwundert es, dass die (jahrhundertealte) Tradition des japanischen Kirschblütenfests – Hanami genannt – bisher in Wien kaum zelebriert wird. Vielleicht, weil Kirschbäume bei uns nicht so häufig vorkommen wie in Japan (wo sie einen beträchtlichen Teil des Baumbestands stellen), vielleicht, weil die Kirschblüte hierzulande kein so bedeutendes Symbol ist.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.04.2018)