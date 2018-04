Atib-Vorstand: „Ich schließe weitere solche Aktionen aus“

Durch den Vorfall in einer Wiener Moschee, wo Kinder eine Schlacht nachspielten, ist Atib in die Schlagzeilen geraten. Vorstand Nihat Koca will den türkisch-islamischen Verband nun neu aufstellen und hofft, dass er nicht aufgelöst wird.