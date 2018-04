Praterstern: Was das Alkoholverbot bedeutet

Wien. Erstmals wird in Wien an einem öffentlichen Platz ein Alkoholverbot verhängt – „Die Presse am Sonntag“ berichtete. Wie dieses Alkoholverbot am Bahnhof Wien-Praterstern im Detail aussieht, wurde am Montag von der zuständigen Stadträtin, Ulli Sima, Polizeipräsident Gerhard Pürstl, den ÖBB und Wiener Linien skizziert. „Die Presse“ beantwortet dazu die wichtigsten Fragen zum Verbot, das am Freitag in Kraft tritt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.04.2018)