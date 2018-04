Diebe haben in der Nacht auf Dienstag Kuppel-Blätter vom Dach der Wiener Secession gestohlen. Die unbekannten Täter dürften laut Polizei über das Gerüst gekommen sein, das derzeit aufgrund der Renovierung aufgestellt ist. Sechs bis acht Blätter wurden mit Gewalt abgebrochen, sagte Sprecherin Irina Steirer auf Anfrage der Austria Presseagentur. Der Schaden beläuft sich auf über 10.000 Euro. Von dem oder den Tätern fehlt jede Spur, sagte Steirer. Der Diebstahl wurde zwischen Montag 18.00 Uhr bis Dienstag 6.30 Uhr begangen.

Informationen der "Presse" zufolge wurden in der vergangenen Wochen bereits mehrere solcher Blätter gestohlen. Der Wert für die Diebe hält sich laut einem Insider in Grenzen, zumal ein Wiederverkauf der originalen Jugendstil-Stücke am Kunstmarkt nahezu unmöglich ist. Es dürfte sich also eher um "Trophäen" handeln.

Die Diebe sind scheinbar auf die Idee gekommen, auf das Dach zu steigen, nachdem über die aufwändige Renovierung der Kuppel in den Medien berichtet worden war. Der Kuppelschmuck der Wiener Secession kehrte nämlich nach den Renovierungsarbeiten an seinen angestammten Platz zurück. Rund 2500 Blätter und 311 Beeren wurden in den vergangenen Monaten restauriert bzw. nachgeschmiedet und werden nun wieder auf das Dach montiert. Bis Ende Mai hätten die Arbeiten abgeschlossen sein sollen.

Die eingerüstete Secession. – (c) APA (Roland Schlager)

