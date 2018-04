Shitstorm nach Aus für Uber legt Facebook-Seite von Taxi 40100 lahm

Wegen einer Einstweiligen Verfügung stellt Uber seine Dienste in Wien vorläufig ein. Ansonsten würden Strafen von bis zu 100.000 Euro pro Fahrt drohen. Diese Meldung führte dazu, dass die Facebook-Seite von Taxi 40100 - das Unternehmen hatte Einstweilige Verfügung angestrengt - am Mittwochnachmittag blockiert war.

„Wir sind hocherfreut über die Entscheidung des Handelsgerichts“, so wurde Christian Holzhauser, Geschäftsführer von Taxi 40100, in einer Aussendung zuvor zitiert. Man werde nun alles tun, damit bald Rechtssicherheit hergestellt wird, so Holzhauser.

Die Uber-Fans jedoch ließen zuvor ihren Ärger freien Lauf. Postings wie diese gab es zuhauf.

Wiederum andere forderten Facebook-User auf, folgende Botschaft zu teilen:

Auch auf Twitter zeigten zahlreiche User ihre Verärgerung:

Da kann #Taxi40100 noch soviel jammern und klagen. Es sind wohl nur noch die letzten Verzweiflungstaten um Innovation noch minimal zu verzögern. Ich kann @uber_at für ihren hervorranden Service nur danken. #Uber https://t.co/W2dG6478yn — Eric Demuth (@eric_demuth) 25. April 2018

Wie soll man ohne @uber_at bitte in den 23. kommen? — Gernot Kammerer (@das_gernot) 25. April 2018

