Lokalaugenschein am Praterstern: „Das Verbot wird nix ändern"

„Do host eine, und jetzt zieh ab“, sagt Andreas Götzinger, schüttelt den Kopf und reicht dem Mann vor ihm eine Zigarette. Götzinger ist dennoch Stammgast im Café Segafredo am Praterstern. Er ist solche Anfragen gewohnt und dreht sich wieder zu seinen Freunden. „Keine zwei Minuten kann man da sitzen, ohne dass jemand kommt. Ich geb‘ denen lieber eine, bevor‘s jeden Tisch anschnorren. Bin ja auch Stammgast da“, erzählt der Pensionist.



„Es ist echt arg“, sagt Martina Peinsipp, die neben ihm sitzt. „Bei der Unterführung nebenan und am hinteren Eingang liegen oft Sturzbetrunkene. Die merken gar nix mehr“, sagt sie und deutet auf zwei Männer, die die Straßenbahngleise entlang gehen. Immer wieder stolpern sie. Schließlich fällt einer der beiden hin. Götzinger beobachtet sie, runzelt die Stirn und hat Zweifel an dem bevorstehenden Alkoholverbot am Praterstern. „Das Verbot wird nix ändern. Vielleicht rennen die dann mit Papiersackeln über den Flaschen herum, wie in Amerika.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.04.2018)