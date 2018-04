Vierjähriger Bub stirbt nach Fenstersturz in Wien-Donaustadt

Ein vier Jahre alter Bub ist am Donnerstag gegen 13 Uhr aus einem Fenster eines mehrstöckigen Wohnhauses in der Ziegelhofstraße in Wien-Donaustadt gestürzt. Alarmierte Polizisten und eine Ärztin, die zufällig in der Nähe war, versuchten noch, den Buben zu reanimieren. Er starb jedoch noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Zum Unfallhergang in der Ziegelhofstraße wurden von der Polizei vorerst keine Angaben gemacht.

Laut "orf.at" sah ein Zeuge, wie das Kind gegen 13.00 Uhr erst Spielzeug aus dem Fenster im siebenten Stock geworfen, dann diesem nachgesehen und infolge das Gleichgewicht verloren habe. Die Wiener Berufsrettung vermittelte den Eltern eine Akutbetreuung.

(Red./APA)