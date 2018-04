Bub lief in Wien auf Straße: Von Auto erfasst

Ein acht Jahre alter Bub ist am Donnerstagnachmittag in Wien-Simmering von einem Pkw erfasst und verletzt worden. Nach Angeben der Polizei vom Freitag dürfte das Kind in der Florian-Hedorfer-Straße unvermittelt auf die Fahrbahn gelaufen sein. Der Bub erlitt unter anderem Prellungen und Abschürfungen und wurde stationär in einem Spital aufgenommen.

(APA)