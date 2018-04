Alte Donau, die ewig junge Alleskönnerin

Wien. Für die einen ist sie wie Kurzzeiturlaub in Kärnten, nur mit U-Bahn-Anbindung. Die anderen sehen in ihr eine Sportstätte. Sie kann aber auch romantisch sein, eignet sich auch bestens zum Baden (sofern man keine ausgeprägte Abneigung gegen Algen hat) Kurz: Sie ist eine echte Alleskönnerin, die Alte Donau. Für viele Wiener ist sie in der warmen Jahreszeit auch der Hauptgrund, sich überhaupt über die (Neue) Donau in den 21. oder 22. Bezirk zu begeben. Wem es hier nicht gefällt, der kennt die Alte Donau nur nicht gut genug.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.04.2018)