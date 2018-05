16-Jähriger sticht 14-Jährigen vor Wiener Schule nieder

Am Mittwoch gegen 7:45 Uhr hat ein 16-Jähriger vor der Polytechnischen Schule im Bereich Schopenhauerstraße/Vinzenzgasse in Wien-Währing einen um zwei Jahre jüngeren Schüler niedergestochen. Hintergrund dürfte eine Diskussion über Geld gewesen sein, berichtet die Polizei in einer ersten Meldung. Der mutmaßliche Täter wurde noch am Tatort festgenommen, er soll dem 14-Jährigen einen Bauchstich zugefügt haben. Das Opfer wurde von der Rettung mit schweren Verletzungen in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht.

(Red.)